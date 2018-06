Girafje geboren in Planckendael SVM

13 juni 2018

10u18

Bron: Planckendael 0 Reizen In Planckendael is vorige zondag een babygirafje geboren. Twiga kwam iets na middernacht ter wereld. Als het weer het toelaat, kan u hem samen met zijn moeder al buiten zien rondlopen. Voor Planckendael is het welkom nieuws na de dood van twee olifanten in een week tijd.

Een giraffengeboorte is een beklijvend schouwspel: de baby maakt eerst een val van zo’n twee meter. Drooglikken gebeurde door de mama en na 13 minuten wankelde het diertje al op zijn ranke pootjes.

“We kozen voor de naam Twiga", aldus verzorgster Jolien. "Dat betekent giraf in het Swahili. Het is de naam van een van de actieplannen van de Giraffe Conservation Foundation in Afrika. Met operatie Twiga redden ze daar giraffen en hun leefomgeving."

"Kleine Twiga stelt het zeer goed en ook Barbie is zoals verwacht een voorbeeldige mama. Het is dan ook al haar zesde baby. Het babygirafje huppelt intussen zelfs al op de Savanne."

De draagtijd duurt ongeveer vijftien maanden. Mannetjes worden tot vijfenhalve meter lang, vrouwtjes tot vierenhalve meter. Ze zijn de langste landdieren ter wereld en toch hebben ze maar zeven nekwervels, net als de mens. Ook hun tong (45 centimeter!) heeft unieke afmetingen.

Acht dagen geleden moest de zoo nog afscheid nemen van Phyo Phyo (36), de moeder van Kai-Mook. Op 28 mei was ook Qijo, een dochter van Phyo Phyo, onverwacht overleden.