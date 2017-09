Gigantische rots breekt af van bekende El Capitan in Yosemite: één dode 09u46

Bron: ANP 72 AP Reizen In Yosemite National Park in de Amerikaanse staat Californië is gisteren een groot stuk van de rots El Capitan afgebroken en op een populair wandelpad terechtgekomen. Zeker één persoon is daarbij om het leven gekomen, een andere raakte gewond, aldus een woordvoerder van het park.

El Capitan is een beroemde klimmersspot die 1.219 meter boven het Yosemite-dal uittorent. Ook Tom Waes beklom El Capitan voor zijn programma 'Tomtesteron'. Het is er deze tijd van het jaar extra druk, omdat het nog warm is en er lang daglicht is.



Op de wand bevonden zich zeker dertig klimmers toen het stuk graniet, "ter grootte van een flatgebouw", afbrak bij de Waterfall-klimroute. "Het was zeker dertig bij dertig meter", aldus Peter Zabrok, een 57-jarige Canadees die zich boven het punt bevond waar de rotsblok opeens was losgekomen.



Het park is na het ongeval gewoon opengebleven. De gewonde is overgebracht naar het ziekenhuis.