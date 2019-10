Gigantisch cruiseschip wurmt zich als grootste schip ooit door Kanaal van Korinthe Tom Tates

12 oktober 2019

21u56

Bron: AD.nl 0 Reizen Terwijl bijna duizend passagiers hun adem inhielden, is de kapitein van cruiseschip Braemar er in geslaagd het 22,5 meter brede vaartuig zonder ook maar één schrammetje door het super smalle Kanaal van Korinthe in Griekenland te loodsen. De 6,3 kilometer lange vaarweg tussen het vasteland en schiereiland Peloponnesos is gemiddeld 25 meter breed maar op enkele plekken slechts 23 meter waardoor soms aan weerszijden van het gevaarte maar 25 centimeter ruimte overbleef.

Volgens de Noorse rederij Fred Olsen Line Cruises - eigenaar van de enorme Braemar - was de doorvaart niet uniek vanwege de breedte van het schip, maar vooral door de lengte van het 24.300 ton wegende cruiseschip: 165 meter waarmee het extreem lastig manoeuvreren is het overwegend kaarsrechte Kanaal van Korinthe. “We zijn met het grootste cruiseschip ooit moeiteloos door het kanaal gegaan”, jubelt het bedrijf. “Er gaan als sinds het jaar 1893 joekels doorheen, maar die van ons in de voorlopige winnaar.”

Het Kanaal van Korinthe bevindt zich tussen de Golf van Korinthe en de Golf van Egina en is kunstmatig met springstof en handwerk aangelegd. De vaarweg heeft de route tussen Piraeus en de Ionische Zee met ongeveer 350 kilometer verkort. Toch is het kanaal alleen geschikt voor middelgrote schepen. Sterke stromingen maken het gevaarlijk voor kleine boten, terwijl de geringe diepgang (acht meter) een bezwaar is voor grote schepen van meer dan 10.000 ton.

Een sleepboot loodst alle vaarschepen erdoorheen in ongeveer half uur. Dit gebeurde net als bij de Braemar erg voorzichtig omdat de bijna loodrechte wanden van grind en leem regelmatig afbrokkelen en schade veroorzaken. Lange wachttijden, hoge tolkosten en gevaarlijk manoeuvreren dragen evenmin bij aan een intensief gebruik van het kanaal.

