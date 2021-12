Gids voor reizen in tijden van Covid-19: alle regels in populaire vakantielanden voor u uitgelegd

Airbus A340 landt voor het eerst op Antarctica

Voor het eerst in de geschiedenis is een Airbus A340 geland op Antarctica. De primeur gaat naar de Portugese chartermaatschappij Hi Fly. In één dag tijd vloog de Airbus van Kaapstad in Zuid-Afrika naar Antarctica en terug. De vlucht vond al op 2 november plaats, maar Hi Fly laat nu pas de beelden op de wereld los.

23 november