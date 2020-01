Gezocht: koppel dat tegen betaling in luxevilla op Ibiza wil wonen HR

27 januari 2020

14u32

Bron: Silver Swan Recruitement 4 Reizen Bewoners van een luxevilla op Ibiza zijn op zoek een koppel dat gratis mee in hun huis komt wonen. Daar moeten ze op letten wanneer de bewoners op vakantie zijn. Wanneer ze wel thuis zijn, moet het koppel inkopen doen, koken en mee feestjes organiseren. Daarvoor krijgen ze elk een salaris van 2.350 euro per maand.

Dat geld kan volledig besteed worden als zakgeld. De eigenaars van de villa staan immers in voor kost en inwoon. Alle verblijfskosten zijn betaald, inclusief vluchten van en naar het feesteiland.



Van de kandidaten wordt namelijk verwacht dat ze het huis schoonmaken en voor ontbijt en diner zorgen. Daarnaast helpen ze met het organiseren van evenementen. Ze staan ook in voor de inkopen en houden agenda en afspraken van het gezin bij. Geschikte kandidaten hebben ervaring met housekeeping. Minstens een van beide beschikt over een rijbewijs.

De luxevilla heeft een zwembad, Turks bad en bubbelbad dat je kan gebruiken. Je kan in de villa zelf verblijven of in een luxe-appartement vlakbij als je meer privacy wil. Er zal voldoende vrije tijd zijn om het eiland te verkennen, en als de bewoners op reis zijn geniet je van vakantie.

Het klinkt als een droom, maar wellicht is het ook hard werken. Aangezien de vacature in het Engels is en de bedragen vermeld zijn in Britse pond, vermoeden we dat kandidaten best ook een woordje Engels praten. Solliciteren kan hier.