Gezin is op kampeervakantie in Canada wanneer het ondenkbare gebeurt: ze worden aangevallen door wolf Karen Van Eyken

15 augustus 2019

12u33

Bron: CNN, Facebook, CBC 0 Reizen Een Amerikaans gezin brengt nietsvermoedend de nacht door in een tent in het Banff National Park in Alberta wanneer een wolf toeslaat. Vervolgens is het voor Matt Rispoli alle hens aan dek om zijn familie te beschermen. Maar het dier wil van geen wijken weten.

Het schrikbarende incident speelde zich vorige vrijdag af. Op Facebook heeft echtgenote Elisa verslag gedaan van wat ze omschrijft als een fragment uit een horrorfilm. Een fragment waar maar geen einde lijkt aan te komen. “Ik denk dat ik de terreur van die nacht nooit helemaal onder woorden zal kunnen brengen”, schrijft ze.

Het gezin ligt vredig te slapen in de tent wanneer de wolf rond 1 uur ‘s nachts toeslaat. Het dier grijpt Matt meteen beet en probeert hem weg te slepen. De man vecht terug, maar de wolf laat zich niet intimideren. Ondertussen gaat Elisa met haar lichaam op de twee kinderen liggen zodat de wolf hen niet zou kunnen kwetsen.

Geschreeuw

Russ Fee, die in een naburige camper ligt te slapen, wordt wakker van het geschreeuw. “Het geroep was zo intens dat ik meteen begreep dat de situatie acuut was”, vertelt hij aan CBC. “Dus ren ik naar de tent, zie de wolf en geef hem een schop tegen de heup”. Daar heeft hij vrij snel spijt van, maar hij kon niet anders. Door zijn ingreep laat de wolf Matt wel los. Het dier komt uit de tent, gevolgd door de gewonde familievader. Daarop beginnen zowel Russ als Matt stenen naar de wolf te gooien.

Elisa en de kinderen maken van de gelegenheid gebruik om zich in veiligheid te brengen en naar de camper van Russ te rennen. Ook de mannen kunnen vervolgens de camper bereiken.

Bijtwonden

Uiteindelijk kan de familie terecht bij een lokaal hospitaal waar de verwondingen van Matt worden behandeld. Hij heeft voornamelijk bijtwonden aan zijn handen. De rest van het gezin is met de schrik vrijgekomen.

“Het had allemaal zo veel erger kunnen zijn, en wij zijn zo dankbaar dat we de aanval allemaal hebben overleefd”, besluit Elisa.

Uitzonderlijk

Dergelijke incidenten zijn gelukkig erg uitzonderlijk. Het is de eerste keer dat een aanval van een wolf heeft plaatsgevonden in een nationaal park in Canada. Maar in kleinere provinciale parken hebben zich in het verleden twee aanvallen voorgedaan: één in British Columbia en één in Ontario.

Ondervoed

Volgens Lesley Matheson, woordvoerster van Parks Canada, lag er geen voedsel in de tent van het gezin. Na het incident werd het kampeerterrein voor enkele dagen gesloten. Maandag ging het weer open nadat rangers het dier hadden opgespoord en gedood. Blijkbaar was de wolf er slecht aan toe - het dier was ondervoed - wat wellicht zijn gedrag kan verklaren.