Gezin boekt 10 dagen Zuid-Frankrijk voor 500 euro. En dan komt brief die zegt dat het eigenlijk 3.500 euro moest zijn KVDS

01 februari 2019

15u00

Bron: La Meuse, Eigen Berichtgeving 0 Reizen Een gezin uit Verviers bij Luik dat dacht dat het de deal van zijn leven gesloten had voor een vakantie in het zuiden van Frankrijk, heeft het deksel op de neus gekregen. Het koppel met 3 kinderen boekte in een kantoor van touroperator TUI 10 dagen in een vakantieflat in Vence voor 500 euro, maar kreeg twee weken later een brief in de bus waarin stond dat het eigenlijk 3.500 euro had moeten zijn.

Het was begin deze maand dat de familie Baikry en een bevriend gezin beslisten om tijdens de zomer samen met vakantie te gaan. En het geluk leek aan hun kant. Op het internet vonden ze een leuk vakantieappartement mét zwembad in Vence – niet ver van Nice – voor amper 500 euro.

Gloednieuw complex

“Het was een gloednieuw complex, dat pas in juni open zou gaan”, vertelt Pierre Baikry in de Waalse krant La Meuse. “Daarop trokken we naar een kantoor van TUI en daar kregen we te horen dat de prijs correct was en dat het om een interessant lanceringsaanbod ging. We besloten te boeken. Wij betaalden 542 euro, het bevriende gezin 464 euro. De flats zouden naast elkaar liggen.”





Kort daarop checkte de man van het bevriende koppel de aanbieding opnieuw op het internet en de prijs bleek gevoelig omhooggegaan te zijn. De flats kostten opeens tussen de 3.000 en 3.500 euro voor een vakantie van 10 dagen. “We belden daarop met het reisbureau, maar daar kregen we te horen dat we ons geen zorgen hoefden te maken. De prijs klopte en we hadden een contract getekend. En een contract was een contract”, aldus Baikry.

Hun bezorgdheid bleek echter terecht. Op 15 januari viel er plots een brief van TUI in de bus en er bleek toch een fout gebeurd te zijn in de berekening van de prijs van hun vakantie. Die bedroeg niet 500 euro, maar zeven keer zoveel: 3.500 euro. Ze konden kiezen: het verschil bijbetalen of de vakantie (kosteloos) annuleren. Ze kregen 7 dagen bedenktijd.

De families besloten zich niet te laten doen. Ze vinden het jammer voor het reisbureau dat het een fout maakte, maar vinden tegelijk dat ze nu eenmaal een contract hebben getekend. Ze namen een advocaat onder de arm en weigeren op een van de twee voorstellen van TUI in te gaan.

Correcte prijs

Volgens een woordvoerder van de touroperator kan er geen sprake van zijn dat de gezinnen voor 500 euro de appartementen huren. “Ze zullen de correcte prijs moeten betalen”, klinkt het. “Als je het vergelijkt met appartementen van hetzelfde type in dezelfde periode in die regio, zie je meteen dat het om een fout gaat. We begrijpen dat het niet leuk is, maar hebben hen daarom een bon van 500 euro aangeboden op deze of een volgende vakantie, bij wijze van compensatie.” (lees hieronder verder)

Of een contract geen contract is? Niet als het om een zogenaamde ‘kennelijke materiële fout’ gaat, volgens TUI. De wet bepaalt volgens de touroperator immers dat als je kan bewijzen dat je een foute prijs op de website of in de catalogus zette, de verkoop niet geldig zou zijn.

Reisrecht

Jurist Marek Verhoeven – die gespecialiseerd is in reisrecht – is een andere mening toegedaan. “Ik kan niets zeggen over dit concrete dossier omdat ik de details niet ken, maar bij vergissingen in prijs is de wet duidelijk: contracten zijn bindend en moeten worden nageleefd”, zegt hij.

“Het laat een reisorganisator niet toe om de prijs van een aantal geboekte overnachtingen te veranderen. Sommige rechters hebben in het verleden al beslist dat vergissingen in de prijs ten laste komen van de reisorganisator die de vergissing heeft begaan”, zegt hij nog.