Gevaccineerde heeft geen test meer nodig voor trip Griekenland

All-inreizen naar de zon zitten weer in de lift: “Vlaming heeft niet langer schrik om ‘ouderwets’ op vakantie te gaan”

Zweeft de vraag ‘waar en hoe gaan we deze zomer op vakantie?’ bij jou ook al enkele dagen boven de keukentafel? Je bent niet alleen, want onzekerheden omtrent coronamaatregelen zorgen ervoor dat heel wat Vlamingen hun boeking uitstellen. Toch zijn er aanwijzingen dat we deze zomer weer zoals ‘pre-corona’ op reis gaan: all-inreizen naar zonnige bestemmingen zitten in de lift. Al blijven ook vakanties in eigen land populair.

26 januari