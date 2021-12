Gevaarlijke haai botst op Vlaamse duikers in Rode Zee

“Als je geld hebt is het goed leven hier”: Marleen geniet van haar oude dag in Florida

Velen mijmeren er wel eens over, maar weinigen durven het: hun hebben en houden achterlaten om in het buitenland een nieuw leven op te bouwen. Marleen De Waele zwierf jarenlang de wereld rond in functie van de carrière van haar man, en vond tenslotte een nieuwe thuis in Boca Raton (Zuid-Florida). “Het is een cliché om hier je 'oude' dag door te brengen, al ben ik nog steeds erg actief als kunstenares.”

24 november