Gestrande Belgen op Jamaica krijgen 600 euro per persoon en verblijf in luxehotel HAA

06 februari 2020

12u25

Bron: RTL Info, eigen berichtgeving 0 Reizen Meer dan 300 Belgen zitten sinds dinsdagavond vast op Jamaica nadat de Boeing 787 Dreamliner waarmee ze zouden terugvliegen naar ons land door een panne werd getroffen. De communicatie en opvang verlopen rommelig, getuigen gestrande toeristen aan RTL Info, maar TUI-woordvoerder Piet Demeyere spreekt dat tegen. “De passagiers verblijven in all-inclusive hotels en krijgen 600 euro per persoon.”

Dinsdagnamiddag om 16 uur (lokale tijd) vertrok het vliegtuig met de Belgen aan boord vanuit Punta Cana op de Dominicaanse Republiek richting Montego Bay op Jamaica voor een korte tussenstop. Op het nabijgelegen eiland werd een defect aan de remmen vastgesteld. Sindsdien worden de passagiers van het kastje naar de muur gestuurd, getuigen reizigers in de Waalse pers.

“Toen we nog in het toestel zaten, werd ons verteld dat het vliegtuig remproblemen had. Er moest een controle- en herstelprocedure uitgevoerd worden, maar die mislukte”, zegt Ophélie aan RTL Info. Na de vruchteloze test werden de reizigers van het vliegtuig gehaald en opgevangen in het luchthavengebouw van Sangster International Airport. “Een nieuwe test twee uur later liep opnieuw mis, waarna we naar hotels werden overgebracht”, aldus Ophélie. “Kortom, het was een heel gedoe en met de voucher ter waarde van 4,5 euro die we kregen, konden we weinig doen op de luchthaven omdat alles zo duur was.”

Reiziger Emmanuel voegt toe dat het vliegtuig gisteren naar ons land zou terugvliegen, maar dat er veel onduidelijkheid bestond over het vertrekuur, of dat telkens werd uitgesteld.

Wisselstukken en technisch personeel

Twee dagen later zitten de reizigers nog steeds vast op Jamaica. Dat bevestigt ook Piet Demeyere, woordvoerder van reisorganisatie TUI. “Het klopt dat de vlucht een hele grote vertraging heeft”, maar het vraagt tijd om de nodige wisselstukken en technisch personeel ter plaatse te krijgen, klinkt het. Demeyere onderstreept dat het om een kleine luchthaven gaat, die de juiste hulpmiddelen niet voor handen heeft. Die moesten worden overgevlogen.

“Twee dagen geleden hebben de reizigers inderdaad enkele uren moeten wachten op de luchthaven, maar van zodra duidelijk was dat de herstelling langer zou duren, werden zij overbracht naar twee hotels in de buurt.” Het merendeel van de passagiers logeert in een all inclusive RIU-hotel. Vijftig andere personen kregen onderdak in een Hiltonhilton. Bovendien geeft TUI een tegemoetkoming van 600 euro per persoon aan iedere passagier. Demeyere snapt de frustraties van de reizigers die graag zo snel mogelijk terug naar huis willen. Maar hij wijst erop dat ook TUI afhankelijk is van derde partijen voor de communicatie. “Bovendien staan wij voor 100 procent veiligheid.”

Nieuwe poging om 14 uur lokale tijd

Volgens de zegsman is een nieuw vertrekuur voor de vlucht deze namiddag om 14 uur lokale tijd gepland. “Reizigers worden per sms op de hoogte worden gehouden”, aldus nog de woordvoerder.

