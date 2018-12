Geld te veel? Met dit luxueuze privévliegtuig kan je Nieuwjaar twee keer vieren KVDS

27 december 2018

12u32

Bron: Business Insider 2 Reizen Wie graag eens iets geks doet – en daar ook de middelen voor heeft – kan dit jaar twee keer Nieuwjaar vieren dankzij een luxueuze privéjet. Het toestel van PrivateFly zal na de jaarwisseling in Sydney opstijgen en koers zetten naar Los Angeles. Door het tijdsverschil is het daar 19 uur vroeger en kan er dus nog een tweede keer gefeest worden. Kostprijs: 225.000 euro. Of ‘slechts’ 28.000 euro als alle acht de passagiers hun eigen ticket betalen.

Niet weinig, maar voor dat geld krijg je wel de beste service. De Gulfstream G550 zal feestelijk aangekleed zijn en heeft een ultramodern entertainmentsysteem. Passagiers kunnen genieten van champagne en heerlijke amuses met kaviaar, kreeft en lamstartaar.

Timing

“Het is de ideale manier om het nieuwe jaar in te zetten: op twee van de meest iconische locaties ter wereld”, aldus marketingdirecteur Carol Cork van PrivateFly. “De vlucht duurt 13,5 uur en de timing is zo krap dat het alleen te realiseren is met een privévliegtuig.”





Het schema? Het feest start op 31 december om 20 uur op een exclusief feestje in Sydney. Nadat de gasten om middernacht van het vuurwerk hebben genoten met uitzicht op de haven, worden ze naar het vliegveld gebracht. Om 2 uur lokale tijd vertrekken ze daar naar Los Angeles, waar het op dat moment 7 uur ‘s morgens is. Na de vlucht van 13,5 uur, land je om 20.30 uur plaatselijke tijd. Ruim op tijd om nog een tweede keer het feest in te zetten.

Aan boord worden overigens twee pakketten aangeboden om het vliegen aangenamer te maken. Een wellnesspakket waarbij je even kan rusten en je lichaam in de watten kan leggen, voor je er opnieuw in vliegt. Of een feestelijk pakket voor hen die gewoon door willen feesten, tot ze in de Verenigde Staten zijn. Benieuwd? Watertanden kan op de website van PrivateFly.