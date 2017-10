Gegevens niet-EU-burgers die Schengenzone bezoeken voortaan drie jaar bewaard kv

16u51

Bron: Belga 0 thinkstock Reizen Het Europees Parlement heeft vandaag zijn fiat gegeven voor de invoering van een nieuw in- en uitreissysteem. Daarin zullen vanaf 2020 de reisgegevens worden geregistreerd van niet-EU-burgers die naar de Schengenzone komen. Hun vingerafdrukken zullen drie jaar worden opgeslagen in een databank. De identiteitscontrole wordt dan volledig digitaal, zodat paspoortstempels niet meer nodig zijn.

De persoonsgegevens worden opgeslagen bij het EULISA-agentschap in Estland. Nationale opsporingsdiensten en Europol kunnen daar iemands reisgeschiedenis opvragen. EU-commissaris Dimitris Avramopoulos (Migratie) denkt dat het systeem uiterlijk in 2020 kan draaien.

Melding

Zowel de Europese politiedienst Europol als de nationale politiediensten krijgen toegang tot de informatie. Het consulteren van de gegevens moet "proportioneel" zijn, en "noodzakelijk voor de uitvoering van de bevoegde autoriteiten". De data worden drie jaar bijgehouden. Die termijn wordt verlengd tot vijf jaar voor personen die langer blijven dan hun verblijfsduur toelaat.

Het systeem moet bijvoorbeeld een melding geven als mensen langer blijven dan de negentig dagen die hun visum toestaat. Verder moet het wachtrijen aan de grens en fraude met identiteitsdocumenten tegengaan.

"Een Europese Unie zonder binnengrenzen is enkel mogelijk met sterke buitengrenzen." Hilde Vautmans (Open Vld)

Terrorisme

"Een Europese Unie zonder binnengrenzen is enkel mogelijk met sterke buitengrenzen", zo begroet Hilde Vautmans (Open Vld) het voorstel. Volgens haar zal het systeem het veel gemakkelijker maken om te controleren of reizigers niet langer blijven dan hun Schengenvisum toelaat. Het systeem moet ook een meerwaarde bieden in de strijd tegen terrorisme. "Het systeem laat ook toe om mensen te identificeren die een paspoort hebben vervalst of gestolen van iemand anders", merkt Helga Stevens (N-VA) op.

Kritiek

Het systeem kreeg de goedkeuring van 477 tegen 139 Europarlementsleden, bij 50 onthoudingen. Onder meer de groenen stemden tegen. Critici stellen dat het opslaan van gegevens in strijd is met Europese wetgeving. "Het is onaanvaardbaar dat gewone reizigers onder algemene verdenking worden geplaatst. Miljoenen euro's worden verspild aan het vergaren van nutteloze en niet-pertinente informatie die onze inlichtingendiensten zal overspoelen," laakte het Franse Europarlementslid Eva Joly. Ook het prijskaartje - de schattingen lopen op tot 1 miljard euro - stuit sommigen tegen de borst.

ETIAS

Voor reizigers uit de ongeveer zestig landen zonder visumplicht voor de EU wordt ook nog een ander systeem opgetuigd, genaamd ETIAS. Zij moeten voor hun reis eerst online een aanvraag indienen.