Geen party’s, geen nachtleven: zo houdt Mallorca coronacijfers laag na aankomst duizenden toeristen

De ‘paas-rush’ van ongeveer 40.000 Duitsers heeft voorlopig geen invloed gehad op de zeer goede coronasituatie op Mallorca en de rest van de Balearen. Het aantal besmettingen is nog relatief laag, maakten de gezondheidsautoriteiten in Palma bekend. Alle lichten staan op groen.

Het aantal besmettingen op de Balearen schommelt momenteel rond de 30 à 40 per dag. De incidentie, het aantal besmettingen per 100.000 inwoners binnen zeven dagen, maakten de regionale autoriteiten niet bekend. Volgens het Spaanse ministerie van Volksgezondheid bedroeg deze waarde maandagavond 28,77 op de Balearen - en is daarmee beduidend lager dan elders in Europa.

De toestand is nu “uitstekend”, maar in de winterperiode was dit wel even anders. De eilandengroep in de Middellandse Zee had toen tijdelijk de hoogste coronacijfers van heel Spanje. Op 4 januari bereikte het aantal besmettingen een piek met 1.865 nieuwe gevallen, zowat 50 keer hoger dan nu het geval is.

Volledig scherm Toeristen op een terras in hoofdstad Palma © AFP

Ondanks de goede cijfers springen de regionale autoriteiten voorzichtig om met het opheffen van de beperkingen. “We zullen slechts langzaam versoepelen”, verklaarde Francina Armengol, regionaal president van de Balearen. Dinsdag verwierp ze nog de kritiek van de oppositie en restauranthouders op de strenge beperkingen die nog steeds gelden.

Tot nader order zijn enkel de terrassen van cafés en restaurants open. De binnenruimtes blijven - in tegenstelling tot bijvoorbeeld in Madrid - gesloten. Bovendien moeten de terrassen elke dag om 17 uur sluiten. Het nachtleven is dus onbestaande. Er wordt niet gefeest. “Het is geen toeval dat de Balearen de op een na laagste incidentie hebben van heel Spanje. Het is geen toeval dat ons sterftecijfer quasi het laagste van Europa is. Het is geen toeval dat we de laagste bezettingsgraad hebben op de intensivecareafdelingen”, zei Armengol.

Volledig scherm Playa de Palma © REUTERS

Een reis naar het favoriete eiland van de Duitsers is echter niet geheel risicoloos. In het quarantainehotel niet ver van hoofdstad Palma worden momenteel 27 vakantiegangers uit Duitsland ondergebracht, zo maakten de autoriteiten bekend. Bezoekers die positief testten op Mallorca moeten verplicht in quarantaine, die minstens tien dagen duurt, alleen of samen met hun respectievelijke metgezellen.

Ook vanuit België zullen volgende week vakantiegangers vertrekken naar Mallorca, onder meer via TUI. Minister van Volksgezondheid Vandenbroucke gaf al aan dat mensen die uit een ‘rode zone’ terugkeren en zich niet laten testen, gecontroleerd en gesanctioneerd zullen worden. “Dit zal afdwingbaar zijn”, zei hij. Maar momenteel kleurt Mallorca dus nog oranje.