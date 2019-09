Geen enkele klant van Thomas Cook kan op pakketreis vertrekken, Garantiefonds betaalt reis volledig terug AVH SPS

24 september 2019

07u17 198 Reizen Wie een pakketreis heeft geboekt via Thomas Cook of Neckermann, zal vandaag niet kunnen vertrekken op vakantie. Dat laat de touroperator zelf weten. “Klanten mogen ook niet vertrekken als ze op een andere vlucht zitten van Brussels Airlines”, zegt Thomas Cook-woordvoerster Leen Segers. Het Garantiefonds Reizigers zal vakantiegangers die vanochtend niet konden vertrekken alvast volledig terugbetalen. Intussen heeft Buitenlandse Zaken een noodnummer geopend om Belgen bij te staan die in het buitenland problemen ondervinden door de situatie bij Thomas Cook.

Brussels Airlines annuleerde vanmorgen twee retourvluchten van en naar Tunesië die de luchtvaartmaatschappij uitsluitend voor de touroperator uitvoerde. Het ging om vluchten met uitsluitend Thomas Cook-klanten, maar nu houdt Thomas Cook reizigers op ‘gemengde vluchten’ aan de grond, waar klanten Brussels Airlines samen met klanten van Thomas Cook reizen. “Ook daar hebben wij beslist om geen nieuwe klanten vandaag te laten vertrekken”, zegt Leen Segers, woordvoerster bij Thomas Cook België.

De woordvoerster van Thomas Cook België Leen Segers laat weten dat enkel de klanten die een pakketreis hebben geboekt voorlopig niet kunnen vertrekken. “Die mensen worden persoonlijk op de hoogte gebracht.” Thomas Cook benadrukt ook dat het voorlopig enkel over de vluchten van vandaag gaat. “Thomas Cook België betreurt het enorm dat de vakantie van haar klanten die dinsdag zouden vertrekken niet kan doorgaan”, klinkt het nog.

Klanten die via de winkels van Thomas Cook en Neckermann producten kochten van andere touroperators, kunnen wel vertrekken. “Het gaat dan om reizen via Club Med of citytrips via Expedia”, zegt Segers. Op de vraag of Thomas Cook de gedupeerden zal terugbetalen, kon Segers niet antwoorden.

Garantiefonds

Het Garantiefonds Reizen is intussen in actie geschoten, bevestigde directeur Mark De Vriendt in De Ochtend op Radio 1, ook al is Thomas Cook België vooralsnog niet failliet verklaard. “We hebben het financieel onvermogen vastgesteld als een falen voor het faillissement, en kunnen als verzekeringsmaatschappij in actie schieten”, zei hij.

Het Garantiefonds zal nu eerst en vooral de gestrande reizigers in het buitenland repatriëren, zei De Vriendt. Dat kan door Brussels Airlines te betalen voor de terugvlucht, maar “desnoods sturen we een leeg toestel om de mensen op te halen”. Wie niet op vakantie is kunnen vertrekken, krijgt de reissom 100 procent terugbetaald, garandeert De Vriendt. Maar “ik weet dat dat niet het leed compenseert van de vakantie die niet kan doorgaan.”

Intussen is het chaos troef op Zaventem, waar reizigers tevergeefs met hun valiezen opdagen. Ook in Tunesië zitten reizigers te wachten op hun terugvlucht, maar zij kregen van de touroperator te horen dat ze nog even langer in het hotel moeten blijven. Thomas Cook België kan voorlopig niet zeggen hoelang zij nog moeten wachten.

Noodnummer

Buitenlandse Zaken heeft een noodnummer geopend om Belgen bij te staan die in het buitenland problemen ondervinden door de situatie bij Thomas Cook. Wie in het buitenland is en getroffen is, kan terecht op +32 2 501 40 00.

Consumentenorganisatie Test Aankoop opent om 9 uur een gratis nummer voor mensen die vragen hebben naar aanleiding van de problemen bij reisgroep Thomas Cook. Dat nummer is 0800 50 450 voor Nederlandstaligen en 0800 50 104 voor Franstaligen.

Oproep

Zit jij vast in het buitenland of wordt je gegijzeld in je hotel? Contacteer ons via mail op redactie@hln.be. Vergeet niet je telefoonnummer te vermelden.