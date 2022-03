Geen coronatests en -formulieren meer bij reis naar Verenigd Koninkrijk

“Dit betekent meer vrijheden, net op tijd voor Pasen”, zo reageerde de Britse minister van Vervoer Grant Shapps op de versoepelingen. De regering behoudt het recht om in het geval van opkomende varianten opnieuw regels in te voeren, maar kondigde aan dat alleen in extreme omstandigheden te zullen doen.

Het aantal coronagevallen in het VK neemt echter weer toe, volgens onderzoek van het Office for National Statistics. Ook in Engeland is het aantal ziekenhuisgevallen week op week met meer dan een vijfde toegenomen. Het niveau blijft wel onder de pieken van de vorige golven.