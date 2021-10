Geen coronapas voor Zwitserse skigebieden. Maar hoe zit het in andere wintersportlanden? Een overzicht

Binnenkort op citytrip naar Londen? Let op: deze zaken mag u zeker niet vergeten

16 oktober Door de brexit is sinds 1 oktober 2021 een internationaal paspoort verplicht voor wanneer u naar het Verenigd Koninkrijk wil. Al is dat niet het enige waar u rekening mee moet houden wanneer u erheen reist. Ook de huidige coronamaatregelen brengen een administratieve rompslomp met zich mee. Wij lijsten even op wat u zeker niet mag vergeten.