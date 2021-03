“Geen brexitdocument, geen toegang”: Alicante stuurt tientallen Britten die in Spanje wonen terug

Zo'n veertig Britten beschikten maandag niet over de juiste papieren en zouden met hetzelfde vliegtuig teruggestuurd zijn naar Manchester. Stuart Miller (47) deed daar zijn beklag over. Hij vertelde dat sommige reizigers tevergeefs een brief lieten zien met het verzoek hun TIE-kaart op te halen in Spanje. "Het was de hel. Wat voor bewijs heb je nog meer nodig dat mensen hier wonen?", klonk het.