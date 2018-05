Geen akkoord tussen piloten en directie Brussels Airlines JV HA HR KV

14 mei 2018

19u43

Bron: Belga 22 Reizen De verzoeningsvergadering tussen piloten en directie bij Brussels Arlines heeft vandaag niets opgeleverd: beide partijen zijn er niet in geslaagd om tot een akkoord te komen. De onderhandelingen worden woensdag voortgezet. De tweede stakingsdag op woensdag vindt hoe dan ook plaats.

De gesprekken verliepen moeilijk, erkennen zowel vakbonden als voorzitter Etienne Davignon. Deze laatste maakte rond 18 uur zijn opwachting aan de zetel van Brussels Airlines in Diegem. "Moeilijk, maar dat is normaal", was het enige dat Davignon kwijt wilde over de gesprekken. Ook bij de bonden valt de term "moeilijk". Een akkoord hing vandaag nog niet in de lucht.

Er klonk na afloop van de vergadering wel voorzichtig optimisme bij de vakbondslui, al benadrukken ze dat er nog een lange weg te gaan is.

Het laatste woord zal in elk geval voor de piloten zelf zijn. Zij zullen zich moeten uitspreken over een eventueel akkoord dat directie en bonden zouden bereiken.

60.000 passagiers

Elke stakingsdag kost de maatschappij naar eigen zeggen 4,7 miljoen euro. In totaal worden meer dan 60.000 passagiers getroffen. Het sociaal conflict draait rond onder meer pensioenen, lonen en de balans tussen werk en privé.

Door de staking van de piloten is vandaag drie kwart van de vluchten van Brussels Airlines geschrapt. De piloten beslisten om maandag en woensdag het werk neer te leggen, na een maandenlang conflict met de directie over onder meer pensioenen, lonen en de balans tussen werk en privé. De directie deed een voorstel, met onder meer drie procent meer vergoeding in de vorm van een zogenaamd cafetariaplan en zes extra verlofdagen voor zestigplussers. Die optie wezen de bonden echter af.

Ook de integratie van Brussels Airlines in Eurowings, de lowcosttak van het Duitse Lufthansa, speelt een rol in het conflict. Volgens Paul Buekenhout van de christelijke bediendebond LBC-NVK moet de moedermaatschappij "met een duidelijk plan voor Brussels Airlines komen".

Eurowings moet met een duidelijk plan voor Brussels Airlines komen Paul Buekenhout (LBC-NVK)

Lufthansa liet vorige week donderdag weten "zeer bezorgd" te zijn om de staking bij Brussels Airlines. De staking is nog maar de tweede in de zestienjarige geschiedenis van de Belgische luchtvaartmaatschappij. In 2013 staakten de piloten al eens een dag. Bij Brussels Airlines werken ongeveer vijfhonderd piloten.

