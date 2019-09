Garantiefonds Reizen legt vrijdag 10 vluchten in voor terugkerende passagiers Thomas Cook KVDS

26 september 2019

10u25

Bron: Belga 0 Reizen Het Garantiefonds Reizen legt vrijdag tien vluchten in om passagiers van het failliete Thomas Cook terug naar huis te brengen. De vluchten staan vermeld op de website van het Garantiefonds. Vanmorgen zullen de curatoren van de drie vennootschappen van Thomas Cook die failliet verklaard zijn, ook het personeel toespreken.

Het gaat om 75 medewerkers van Thomas Cook België en Thomas Cook Retail die hun baan verliezen. Donderdagnamiddag zitten de curatoren nog samen met het Garantiefonds Reizen.

Aankondiging

De aankondiging was gepland om 9.30 uur op de hoofdzetel in Zwijnaarde, maar de personeelsvergadering is nog niet gestart. De werknemers zullen donderdag officieel in kennis gesteld worden van de faling en van hun ontslag, stellen de vakbonden, die woensdag samen zaten met de curatoren van de vennootschappen.





De Gentse ondernemingsrechtbank verklaarde woensdag drie vennootschappen van Thomas Cook failliet: Thomas Cook België, Thomas Cook Retail en Thomas Cook Financial Services. Voor de vierde vennootschap, Thomas Cook Retail België, wordt eind deze week of begin volgende week een WCO-aanvraag ingediend, in de hoop op een doorstart. Die vennootschap is met 501 medewerkers verantwoordelijk voor de Neckermann-kantoren en Thomas Cook-kantoren.

De vluchten die het Garantiefonds Reizen vrijdag inlegt om reizigers van Thomas Cook terug te halen, worden overigens uitgevoerd door Brussels Airlines (Djerba, Alicante, Heraklion, Malaga, Gran Canaria, Tenerife, Hurghada en Santorini) en de Turkse chartermaatschappij Tailwind (Izmir en Antalya).