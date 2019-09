Garantiefonds raadt klanten aan geen betalingen meer te doen aan Thomas Cook SPS

24 september 2019

09u39

Bron: Belga 2 Reizen Het Garantiefonds Reizen raadt klanten van Thomas Cook België aan geen betalingen, zoals een voorschot of een overblijvend saldo van een geboekte reis, meer te doen aan Thomas Cook of bijbehorend merk Neckermann. Wie dat wel doet, riskeert dat geld niet meer terug te zien.

Hoewel Thomas Cook België officieel niet failliet is, is het Garantiefonds Reizen vandaag wel in actie geschoten. Het fonds heeft het financieel onvermogen van de touroperator vastgesteld, waardoor het nu reizigers kan repatriëren en vakanties kan terugbetalen.

De organisatie geeft momenteel voorrang aan de reizigers die nog in het buitenland zitten. Het gaat zeker al om een 350-tal klanten van Thomas Cook België in Tunesië, die hun terugvlucht via Brussels Airlines in het water zagen vallen. De andere dossiers worden volgens het Garantiefonds chronologisch volgens vertrekdatum behandeld, maar "de afhandeling van al deze dossiers zal tijd vergen", waarschuwt het fonds op zijn website.



De organisatie garandeert wel dat alle dossiers behandeld zullen worden. Wie zijn of haar pakketreis in het water ziet vallen, wordt ook 100 procent terugbetaald, zei directeur Mark De Vriendt eerder al op Radio 1. Thomas Cook België heeft beslist om iedereen die vandaag zou vertrekken, aan de grond te houden, om problemen ter plaatse te vermijden.

Schadeclaim

Wie nog een vakantie heeft geboekt bij Thomas Cook kan vanaf vandaag een schadeclaim indienen bij het Garantiefonds. Maar die mensen doen maar beter geen betalingen meer aan Thomas Cook of Neckermann, in de vorm van bijvoorbeeld een voorschot of een openstaand saldo van de reis. Die bedragen betaalt het Garantiefonds mogelijk niet terug, klinkt het.

Getroffen Thomas Cook-klanten die nog in het buitenland zijn, boeken ook beter niet op eigen initiatief een terugvlucht naar België: ook die tickets worden mogelijk niet terugbetaald. Tot slot raadt het Garantiefonds reizigers aan in geen geval extra sommen te betalen aan hoteliers. Dat is in strijd met de internationale rechtsregels. Wie problemen ondervindt, kan contact opnemen met het lokale consulaat of de ambassade.