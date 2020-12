Gaat overheid de quarantaine controleren? En is het verstandig om nu al te boeken voor komende zomer? Het antwoord op 4 grote reisvragen

De regels rond reizen veranderen opnieuw , tegelijkertijd doet de komst van het coronavaccin veel Belgen dromen van vakantie. De boekingen voor volgende zomer beginnen al binnen te lopen . Gevolg: veel vragen bij mensen die nu of later op vakantie willen gaan. VTM NIEUWS geeft antwoord op vier terugkerende vakantievragen.

Mag je naar een rode zone op vakantie gaan?

“In principe mag het”, legt VTM NIEUWS-reporter Birgit Herteleer, experte toerisme, uit. “Het is niet verboden om naar daar te gaan, maar je moet je wel aan de regels houden en die regels gaan nu veranderen. Vanaf 18 december moet je verplicht opnieuw in quarantaine gaan. Dat zijn de reisadviezen vanuit ons land. Je hebt ook nog altijd de reisadviezen vanuit die landen. Zo moet je er altijd rekening mee houden of ze daar ook verwachten dat je eerst in quarantaine gaat, of dat je een negatieve test voorlegt.”

Wie naar Spanje reist, moet bijvoorbeeld nu een negatieve coronatest kunnen voorleggen. “Er is een tijd geweest dat je dat niet zomaar kon doen omdat er niet voldoende capaciteit was, maar nu kan dat wel”, aldus Herteleer. “Je kan het bij de huisarts aanvragen, dan kost het je zo’n 50 euro. Je kan het ook bij het testcentrum op Brussels Airport doen, dan is het iets duurder. En ook in een testcentrum kan je terecht.”

Gaat de overheid de quarantaine controleren? En hoe dan?

“Dat is een goede vraag. Het was daarvoor ook verplicht, maar ik heb er zelf niet veel over gehoord dat het gecontroleerd werd. Dat zou nu wél de bedoeling zijn, dat wordt vanavond ook op het kernkabinet besproken.”

“Bedoeling is dat de gegevens op het Passenger Locator Form dat je moet invullen naar de FOD Volksgezondheid gaan en dan naar de lokale politiezones. Zij kunnen dan, in de eerste plaats bij routinecontroles zoals bijvoorbeeld een alcoholcontrole, ook nakijken; ‘staat er in het systeem of jij in quarantaine moet zitten?’. Maar ze zeggen ook gerichte controles te zullen doen, en dat betekent dus echt aanbellen om te kijken of je thuis bent.”

Is het verstandig om nu al te boeken voor komende zomer?

“De virologen zijn er een beetje verdeeld over", stelt Herteleer. “Viroloog Steven Van Gucht klinkt redelijk optimistisch, hij zegt alleszins dat de zomer er toch anders zal uitzien dan nu - er zal meer mogen. Hij verwacht dat we tegen dan ook zo’n 4 miljoen mensen zouden kunnen gevaccineerd hebben en dat dat meer mogelijk maakt. Viroloog Marc Van Ranst is voorzichtig en zegt toch nog even af te wachten om te boeken.”

“Ik zou nog een beetje wachten, vooral omdat we nog niet zeker zijn dat de vaccins gaan goedgekeurd worden”, stelt Van Ranst inderdaad in een reactie aan VTM NIEUWS. “Dat zal wel, maar dat is nog niet zeker. En we hebben eigenlijk nog geen idee over de exacte leverdatums, dus we weten nog niet wanneer een belangrijk deel van de bevolking gaat gevaccineerd zijn. Op dit moment weten we bovendien nog niet of je het coronavirus nog kan overdragen naar anderen als je gevaccineerd bent. We gaan dat te weten komen, maar op dit moment missen we die informatie.”

Riskeren mensen hun reisvouchers van vorige geannuleerde reizen te verliezen als ze ermee boeken en dan opnieuw annuleren?

“Dat is heel moeilijk. Er moet altijd een onderscheid gemaakt worden tussen enerzijds de coronavouchers, dat zijn vouchers die mensen gekregen hebben tussen 20 maart en 20 juni. Dat zijn vouchers die gedekt zijn door de overheid. En dan heb je vouchers van boekingen na 20 juni, dat kunnen ook omgeboekte coronavouchers zijn. Dat zijn er gewone en die worden niet gedekt door de overheid. Maar dan gaat het over waar je recht op hebt moest er een faillissement zijn. Anders heb je ook gewoon de afspraken die jij gemaakt hebt met je touroperator.”

“We weten dat er van de coronavouchers 250.000 zijn”, klinkt het verder. “Dat gaat om zo’n 200 à 300 miljoen euro. Mensen die zo’n vouchers nog hebben liggen... u bent absoluut niet alleen.”