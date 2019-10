Abraza Tu Casa Gesponsorde inhoud Ga samen met Sven en Sofie op huizenjacht aan de Costa Blanca Advertentie van Abraza Tu Casa

20 oktober 2019

09u00 0 Reizen Droom jij van een eigen stek in Spanje waar je onbekommerd kan genieten van zon, zee en strand? Dan zijn Sven Eeckhout (48) en Sofie Ovaere (40) uit Ardooie de mensen die je nodig hebt! Zij runnen aan de Costa Blanca een bedrijf dat gespecialiseerd is in de persoonlijke begeleiding bij de aankoop van een vakantiewoning: Abrazatucasa, wat zoveel betekent als ‘omarm je woning’.

De afgelopen vijftien jaar heeft de Spaanse vastgoedmarkt een ware revolutie doorgemaakt. Vooral op vlak van kwaliteit en isolatie zijn er zeer veel inspanningen gedaan, zodat oudere huizen een update hebben gekregen. Anderzijds is de markt van nieuwbouwwoningen gevoelig uitgebreid: een keuze maken is dan ook niet altijd zo eenvoudig. Dan is het handig dat je een gespecialiseerd bureau in de arm kan nemen om je te laten begeleiden bij jouw persoonlijke huizenjacht.

Zonder zorgen

Zes maanden geleden hebben Sven Eeckhout en Sofie Ovaere België achtergelaten om aan de Costa Blanca hun bedrijf Abrazatucasa op te richten. Ze weten waar ze het over hebben, want twaalf jaar geleden kochten zij zelf hun vakantiewoning in Orihuela-Costa. Ondertussen kennen ze de meest idyllische plekjes, verborgen stranden, lekkere restaurants... kortom alles wat Spanje te bieden heeft. Zij begeleiden hun klanten met passie én vakkennis. Als facilitair expert heeft Sven een grondige kennis van bouwmaterialen. Hij onderwerpt elke nieuwbouw aan een gedegen controle, zodat je als klant veilig en met een gerust gemoed de woning kan aankopen. Sofie is gespecialiseerd in het beheer en de verhuur van vakantiewoningen. Samen nemen ze het volledige beheer van je Spaanse woning op zich en zorgen zij ervoor dat je vakantiewoning zeer goed zal renderen op de Spaanse huurmarkt.

Op huizenjacht!

In hun begeleiding zijn Sven en Sofie zeer gedreven. Zo kan je ook bij hen een huizenjacht op maat boeken. Het gaat hier om een driedaagse zoektocht naar je droomwoning waarbij Sven en Sofie je persoonlijk begeleiden. Hoe werkt dit? Samen selecteren jullie eerst de woningen die voor jou interessant zijn, daarna vlieg je naar Alicante of Murcia om de door jou uitgekozen woningen te gaan bezoeken. Tijdens je verblijf krijg je van hen alle nodige info over de financiële en praktische kant van de aankoop van een woning in Spanje: wat zijn de extra kosten bij aankoop van een woning, hoeveel bedragen de jaarlijkse kosten na de aankoop van een woning, hoe zit het met de belastingen op een tweede verblijf, hoe kan je je investering terugwinnen door de woning te verhuren...?

Interesse gekregen?

Volg Abrazatucasa op social media. Hun aanbod vind je op www.abrazatucasa.com. Je kan je huizenjacht boeken via info@abrazatucasa.com en je door Sven en Sofie persoonlijk laten begeleiden bij de aankoop van je droomwoning.