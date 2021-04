Ga om 20 uur live op stap in New York met Peter Van de Veire en onze stadsgids Patrick

Vliegen na corona: dit heeft luchtvaart­sec­tor in petto

2 april Het is een moeilijke periode voor de luchtvaart door de coronapandemie, maar met de vaccinatiecampagne die stilaan op stoom komt, kunnen we weer beginnen dromen van reizen. Het is voor velen onder ons immers al lang geleden dat we de binnenkant van een vliegtuig nog gezien hebben. Dankzij de bekroonde ontwerpen van de ‘Crystal Cabin Awards’ kunnen we alvast een glimp opvangen van hoe een toekomstig vliegtuiginterieur er kan uitzien. Deze innovatieve concepten zijn veelbelovend.