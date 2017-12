Fuerteventura vreest uitbraak knokkelkoorts en gele koorts LB

18u18

Bron: El Periodico, El Pais, Daily Mail 1 Thinkstock Fuerteventura is ook voor Belgen een populaire winterbestemming. De gemiddelde temperatuur in december bedraagt er 20 graden. Reizen Nadat de gezondheidsdienst van Fuerteventura een zwerm muggen ontdekte die ziektes dragen, wordt op het Canarische toeristeneiland gevreesd voor een uitbraak van gele koorts en knokkelkoorts (dengue). Huizen werden geëvacueerd om uitgerookt te worden, aan bewoners wordt gevraagd foto's te nemen van 'verdachte' muggen.

Gezondheidsambtenaren hebben op het eiland muggen aangetroffen die verantwoordelijk zijn voor de verspreiding van de dodelijke infectieziektes. Ruim 30 huizen op het eiland werden vandaag uitgerookt in een poging een mogelijke uitbraak in te dijken. Bewoners moeten voor minimaal twaalf uur hun huizen verlaten.

Woonwijk

De muggen werden ontdekt in de woonwijk Las Granadas in de hoofdstad Puerto del Rosario, waardoor de vrees ontstaat dat de insecten in de huizen van nietsvermoedende bewoners zitten. Bewoners werd vandaag gevraagd foto's te nemen van 'verdachte' muggen, zodat de verspreiding van de dieren kan beheerd worden.

De mug Aedes eagypti kan ook virussen verspreiden die voorkomen in tropische en subtropische gebieden, zoals zika, mayaro en chikungunya. Voor die laatste bestaat geen remedie en ze veroorzaakt net als de andere virussen koorts en gewrichtspijn alvorens tot de dood te leiden.

Basilio Valladares, directeur van het instituut voor tropische ziektes van de Canarische eilanden, zegt dat er nog geen slachtoffers zijn gevallen. "Maar als de muggen zich hier vestigen, kunnen ze virussen zoals knokkelkoorts doorgeven, zoals gebeurde op Kaapverdië en op Madeira", stelt Valladares in El Pais.

Aangenomen wordt dat de muggen het eiland hebben bereikt via vrachtschepen. De gezondheidsautoriteit beklemtoont dat de aanwezigheid van de muggen niet betekent dat bezoekers zullen besmet worden met de virussen die met de muggen in verband worden gebracht. Los van sporadische ingevoerde gevallen, komen knokkelkoorts en gele koorts niet voor op de Canarische Eilanden. De overheid heeft ook vallen uitgezet en onderzoekt in welke mate de gevreesde muggen zich hebben verspreid.

Fuerteventura is ook voor Belgen een populaire winterbestemming. De gemiddelde temperatuur in december bedraagt er 20 graden.