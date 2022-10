Franstaligen profiteren van laagseizoensprijzen door langere herfstvakantie

De Belg die de komende herfstvakantie op reis gaat, kiest meer dan anders voor prijs-kwaliteit. Daardoor winnen de niet-Europese bestemmingen aan populariteit. Mensen met kinderen in het Franstalig onderwijs hebben een extra voordeel: doordat de herfstvakantie voor het eerst twee weken telt, kunnen zij profiteren van lagere prijzen in de eerste week. Dat zegt reisorganisator TUI.

Reizen is duurder geworden, zoals de meeste consumptieproducten. Wie in de herfstvakantie naar de zon trekt, betaalt per persoon gemiddeld zo’n 1.413 euro. Dat is 19 procent meer dan drie jaar geleden, dus voor corona, blijkt uit cijfers van TUI. Een citytrip kost nu gemiddeld 361 euro per persoon, of 11 procent meer dan voor corona.

De boekingen kwamen vrij laat op gang. Vroeger werd meestal in september geboekt. Nu is dat oktober geworden, op enkele weken of zelfs enkele dagen voor afreis. Deze tendens om laat te boeken, is al enkele jaren aan de gang, onder meer door de wisselende coronamaatregelen de voorbije jaren. Dit jaar zou de energiecrisis de Belg langer doen aarzelen, meent TUI.

Spanje blijft topper

Spanje blijft de populairste bestemming deze herfstvakantie, maar niet-EU-landen zoals Egypte, Tunesië, Turkije en Marokko winnen aan populariteit. TUI verwijst naar de traditioneel uitstekende prijs-kwaliteitsverhouding voor die bestemmingen.

Bij de Franstaligen speelt nog mee dat zij voor het eerst kunnen genieten van een herfstvakantie van twee weken. Hierdoor profiteren zij van goedkopere afreizen in de eerste vakantieweek, met bijvoorbeeld nog laagseizoensprijzen in Kreta, Rhodos of Mallorca. In het onderwijs in Vlaanderen start de herfstvakantie een week later. Dat biedt dan weer het voordeel dat er een grotere beschikbaarheid is in het afreisweekend.