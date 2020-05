Fransen kunnen deze zomer op vakantie in eigen land, nog geen duidelijkheid over buitenlanders KVDS

14 mei 2020

13u53

Bron: Belga 0 Reizen Fransen zullen in juli en augustus in eigen land op vakantie kunnen. Dat heeft premier Edouard Philippe donderdag bevestigd. De Franse regering heeft ook een miljardenplan klaar om de toeristische sector te ondersteunen. Over buitenlandse vakantiegangers zei Philippe nog niets.

"De toerismesector staat waarschijnlijk voor de grootste test in zijn moderne geschiedenis", zei Philippe. "Dat terwijl het een van de kroonjuwelen van de Franse economie vormt. Daarom is de redding ervan een nationale prioriteit."

Lokale restrictie

Philippe verzekerde dat Fransen in juli en augustus in eigen land op vakantie mogen gaan. Hij benadrukte wel dat er "mogelijke lokale restricties" van kracht zullen zijn, in functie van hoe de pandemie de komende weken evolueert.





De premier verklaarde ook dat de regering 18 miljard euro uittrekt voor extra steun aan de toerismesector, die erg hard getroffen is door de coronacrisis. Daarin werkten voor de uitbraak van het coronavirus ongeveer twee miljoen mensen. De sector staat in voor zeker 7,2 procent van het bruto binnenlands product (bbp) van Frankrijk.

Het land krijgt normaal ook tientallen miljoenen buitenlandse toeristen over de vloer. In 2018 waren dat er bijna 90 miljoen. Over of die ook deze zomer welkom zijn, zei Philippe nog niets.

