Franse premier wil juridische stappen tegen spoorstaking SVM

19 oktober 2019

13u54

Bron: Belga 0 Reizen De Franse premier Edouard Philippe wil dat de Franse spoorwegmaatschappij SNCF alle mogelijkheden bekijkt om een einde te maken aan een staking die donderdag begon. Het personeel klaagt een personeelsgebrek aan. Het treinverkeer is ernstig verstoord.

De vakbonden zeggen dat ze hun ‘terugtrekkingsrecht’ inroepen, wat inhoudt dat Franse werknemers het werk mogen neerleggen als ze vinden dat hun leven of gezondheid ernstig bedreigd is. Ze doen dat nadat woensdagavond een regionale trein tussen Charleville-Mézières en Reims een aanrijding had aan een overweg. Daarbij raakten verschillende mensen gewond. De bestuurder was de enige SNCF-werknemer aan boord en moest zich alleen over de reizigers ontfermen.

Premier Philippe vindt dat het terugtrekkingsrecht misbruikt wordt en noemt de aanhoudende werkonderbreking een wilde staking. “Er is een onaanvaardbare impact op tienduizenden Fransen”, klinkt het. De directie van de spoorwegmaatschappij zegt "alle juridische oplossingen" te bekijken om het spoorpersoneel weer aan het werk te krijgen en dreigt met disciplinaire maatregelen.