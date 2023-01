Franse politie zet traangas in tegen gemaskerde mannen die protest tegen pensioenplannen verstoren

Vakbond legt Ryanair ultimatum op: “Zolang er geen akkoord is, staken we twee dagen per maand”

De christelijke vakbond legt lagekostenmaatschappij Ryanair een ultimatum op. De directie krijgt één maand de tijd om in te gaan op een aantal eisen, zoals bijvoorbeeld een minimumloon voor het personeel. Dat vernam VTM Nieuws. “Zolang er geen akkoord is, gaan we elke maand twee dagen staken”, klinkt het. De beslissing is vanmorgen gevallen op een personeelsvergadering in Charleroi.

