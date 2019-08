Franse politie waarschuwt voor ‘Ierse oplichterstruc’ langs snelwegen Erik Kouwenhoven

14 augustus 2019

07u10

Bron: AD.nl 106 Reizen De Franse politie waarschuwt voor oplichters die met een meelijwekkend verhaal geld proberen te ‘lenen’ omdat ze zogenaamd net zijn beroofd en niet meer naar huis kunnen.

De parkeerplaatsen langs de Franse Autoroute worden door Belgen veel gebruikt als rustplaats onderweg. Maar naast een kop koffie en een croissant, zijn op deze plekken helaas ook oplichters te vinden, die hun slachtoffers soms honderden euro's aftroggelen. Het gaat hierbij in de regel om Ierse of Britse oplichters.



De afgelopen weken is bij de Franse gendarmerie meermalen melding gemaakt van mensen die slachtoffer werden van de zogenaamde ‘Ierse oplichterstruc’. Het lucratieve zwendeltje werkt als volgt: vakantiegangers worden op de parkeerplaats benaderd door een verwilderd kijkende man of vrouw, die in perfect Engels uitlegt dat hij of zij en haar familie zojuist zijn uitgekleed door enkele gewetenloze dieven. Hierdoor kunnen ze niet terugkeren naar eigen land en dus vragen ze of je hen geld kunt lenen.



Overtuigend

In eerste instantie denk je dat je nooit in een dergelijke truc zou trappen, maar ze spelen het spel zeer overtuigend en zien er keurig verzorgd uit, aldus de Franse gendarmerie. “Je wordt meegenomen naar de auto van het ‘slachtoffer’, waar een zogenaamd geschrokken gezin aan boord is”, aldus de politie. “Vervolgens tonen ze hun identiteitsgegevens, geven je hun telefoonnummer en beloven het geleende geld terug te betalen zodra ze weer thuis zijn.”



Er is volgens de politie maar één reactie mogelijk: zo snel mogelijk de politie bellen. Als het echte slachtoffers zijn, weten de agenten hoe ze moeten helpen. In de meeste gevallen zullen ze vluchten, op zoek naar nieuwe potentiële slachtoffers van de tot nog toe in Frankrijk vrij onbekende truc, die vorig jaar voor het eerst werd ontdekt in de regio rond Toulouse, maar die zich volgens de website Actu.fr dit jaar lijkt te verspreiden over heel het land. Bij de Fraudehelpdesk meldden zich vorig jaar al enkele Nederlanders die waren benaderd door leden van de bende. In ieder geval één gezin gaf honderd euro, die ze uiteraard nooit meer terugzagen.