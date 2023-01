Franse pensioenstaking legt veerbootverkeer tussen Calais en Dover lam



Door de nationale actiedag in Frankrijk ligt het veerbootverkeer tussen Calais in Frankrijk en Dover in het Verenigd Koninkrijk stil. Volgens de haven van Dover zijn alle diensten van en naar Calais sinds 7 uur ‘s ochtends opgeschort en zullen ze pas om 14 uur hervat worden.