Franse ‘gezondheidspas’ vanaf vandaag verplicht

Naar het Louvre, naar Disneyland, op de Eiffelto­ren of op restaurant: binnenkort enkel met pasje

14 juli De strengere Franse coronapas is bij onze zuiderburen ingeslagen als een bom. Wie daar binnenkort nog naar een restaurant, pretpark of museum wil, moet een bewijs van dubbele vaccinatie, immuniteit of een hoogstens 48 uur oude negatieve PCR-test voorleggen. De Vlaamse horeca-uitbaters in Frankrijk kijken de verstrengde maatregelen wat argwanend tegemoet, en ook u als reiziger let maar beter even op. Wat verandert er juist?