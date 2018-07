Franse gendarmes jagen op blote billen Frank Renout

30 juli 2018

19u50

Bron: AD.nl 3 Reizen Op een beroemd Frans eiland lopen al sinds jaar en dag overal nudisten rond. Maar sinds deze zomer treedt de politie op.

Zes mensen zaten kort geleden te lunchen op het terras van Bazar, op het Franse eiland Île du Levant, in de Middellandse Zee. Ze zaten er zoals altijd: achter een bord met mes en vork en poedelnaakt. Het eiland is namelijk één van ’s werelds beroemdste bedevaartsoorden voor naturisten.

Maar de zonnige naakte lunch werd ruw verstoord door de komst van politieagenten – in uniform. Het etende zestal kreeg tot hun stomme verbazing een waarschuwing: ze moesten iets aantrekken. "Het is ontoelaatbaar: naakte mensen in een restaurant. Bezoekers horen minimaal een omslagdoek of een zwembroek te dragen’’, aldus wethouder Francis Roux. "De regels voor het Franse vasteland gelden ook voor dit Franse eiland.’’

Aankleden!

En die regels worden sinds deze zomer streng gehandhaafd op Île du Levant. Er zijn politieversterkingen gekomen, er wordt méér gepatrouilleerd en naturisten worden steeds vaker staande gehouden met maar één opdracht: aankleden!



Dat schoot in het verkeerde keelgat van de grote gemeenschap nudisten op het eiland – zo’n duizend tijdens de zomervakantie. De afgelopen dagen werd een protestdemonstratie gehouden. Drie verenigingen van nudisten stelden een petitie op, die inmiddels door meer dan duizend sympathisanten is ondertekend. En in de Franse pers wordt al gniffelend geschreven over "de klopjacht op blote billen".



Het eiland ten zuiden van Saint Tropez is wereldwijd een begrip. In 1931 vormden twee artsen er een gemeenschap van naturisten tussen de rotsen en in de natuur. Mensen uit alle delen van de wereld reisden er heen om er een soort autarkisch paradijs op aarde te stichten. "Kunstenaars en schrijvers kwamen er na de Tweede Wereldoorlog wonen, in de zomer lagen er boten voor de kust om foto’s van de naakte mensen te nemen’’, aldus specialist Jean Da Silva.

Kunstenaars en schrijvers kwamen er na de Tweede Wereldoorlog wonen, in de zomer lagen er boten voor de kust om foto’s van de naakte mensen te nemen Jean Da Silva

Niet naakt stilstaan

Inmiddels is het bewoonde deel van het eiland officieel opgedeeld in drie zones. In het ene deel, vooral langs de westelijke kust, wordt naaktlopen officieel ‘aangeraden’. In een tweede deel is naaktlopen ‘toegestaan’. En in een derde deel, onder meer bij de haven en op en rond de dorpsplaats is het juist weer ‘verboden’.



Maar het kan nog ingewikkelder. Op het dorpsplein mag je namelijk wel naakt lopen, maar niet naakt stilstaan. "Maar veel naturisten blijven wel staan op het plein, om met elkaar te praten. Dan moeten ze dus officieel kleren aan hebben. Zo niet dan komt de politie in actie’’, zegt ‘Hoofd Veiligheid’ van de gemeente, Fabrice Werber.



Het nieuwe morele politie-offensief is volgens de gemeente een reactie op klachten van de aangeklede bewoners. Die zouden verstoord zijn door de overdaad aan naakt. En regels zijn regels. "We handhaven alleen maar de wet’’, wordt gezegd op het stadhuis.

We handhaven alleen maar de wet

Gedaan met dit eiland

Het is niet voor het eerst dat er ophef ontstaat op het eiland. In 2014 was er een rel in de gemeenteraad, waarna de burgemeester schreef: "vanwege de traditie is het naaktlopen bij zwembaden, terrassen van hotels, en studio’s toegestaan".

"Het terras van Bazar valt daar onder, want daar worden studio’s verhuurd aan naturisten’’, aldus Thierry Stolfi van de lokale naturistenvereniging.

De uitbater van Bazar, Michel Guinard, beaamt het: "Ik kan toch moeilijk tegen mijn klanten zeggen dat ze elke keer snel iets moeten aantrekken als er een agent aan komt. Als we hier niet meer naakt mogen rondlopen, dan is het gedaan met dit eiland.’’