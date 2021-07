Frankrijk verstrengt de regels: wat betekent dit voor Belgische toeristen en hoe zit het in de rest van Europa? Toerisme-experte van VTM NIEUWS legt uit

De vakantie wordt voor veel mensen nog iets gecompliceerder: vanaf augustus mag je in Frankrijk alleen nog op café of restaurant, als je een vaccinatiebewijs of negatieve test kan voorleggen . Dat heeft president Macron maandag aangekondigd. En die regel geldt voor iedereen, ook voor toeristen. Birgit Herteleer, toerisme-experte van VTM NIEUWS, beantwoordt alle prangende vragen over de nieuwe regeling en legt uit hoe het elders in Europa zit.

Wanneer je naar Frankrijk reist en je bent nog niet volledig gevaccineerd, heb je sowieso een negatieve test nodig. Maar als je pakweg op dag 4 op restaurant wil gaan, moet je je dan opnieuw laten testen? En komt die test in de Belgische CovidSafe-app?

“Je moet je alleszins opnieuw laten testen. En jammer genoeg kan je dat niet in die Belgische app uploaden. Restauranthouders in Frankrijk kennen niet alle Europese apps, dus die moeten het via de Franse app nakijken. Dus je kan best de Franse app downloaden. Het gaat om de TousAntiCovid-app. Wanneer je daar ter plaatse een test laat afnemen, dan komt het testresultaat daar ook in. Je kan het testresultaat ook op papier tonen of laten mailen.”

Indien je een paar dagen later opnieuw op restaurant wil, dan moet je je opnieuw laten testen?

“Ja, helaas wel.”

Hoe zit het in de rest van Europa? Gaan ze dat overal volgen?

“Ze gaan het niet overal op die manier doen. Maar er zijn ook nog wel andere landen die het strenger aanpakken. Cyprus vraagt een (vaccinatie)certificaat wanneer je op restaurant of café wil.

In Griekenland laten ze vanaf aanstaande vrijdag in de horecazaken enkel mensen binnen die volledig gevaccineerd zijn. Op de terrassen buiten is wel iedereen welkom.

In Portugal is het ook een beetje anders. Daar moet je je groene certificaat of negatieve test voorleggen wanneer je naar een restaurant of café gaat, maar enkel in het weekend of op een feestdag. Veel restaurants voorzien ook een sneltest zodat je ter plaatse een test kan afleggen.

In Oostenrijk vragen ze een test die niet ouder is dan 24 uur wanneer je op restaurant wil of op hotel of naar de bioscoop.”

Dit is het lappendeken voor de horeca. Zijn er nog andere beperkingen in Europa?

“Ik zal het nu enkel hebben over de beperkingen die er recent zijn bijgekomen. De Spaanse regio’s Catalonië en Valencia gaan het nachtleven verstrengen. In Catalonië gaat alles dicht om half één en in Valencia om één uur. Je mag dan ook maar maximaal met 10 personen buiten én binnen samenkomen. Dit beperkt de activiteiten ‘s avonds echt wel.”

Kan je wel overal in Europa naartoe reizen?

“Voorlopig respecteren de meeste landen de afspraken die er op Europees niveau gemaakt zijn.” Een uitzondering was Malta, maar de autoriteiten zijn dan toch teruggekomen op de beslissing om niet-gevaccineerden de toegang te ontzeggen. Een quarantaine wordt voortaan wel verplicht voor wie naar Malta reist.

Gaat een coronapas voor de horeca hier ook ingevoerd worden?

“We hebben wat rondgebeld, want dat is natuurlijk een belangrijke vraag. Maar voorlopig ligt dat niet op tafel. En ga je hier voorlopig dus niet zo’n negatief testresultaat moeten voorleggen wanneer je op restaurant of op café wil.”

Volledig scherm Birgit Herteleer, toerisme-experte VTM NIEUWS © VTM NIEUWS