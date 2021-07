Frankrijk controleert op negatieve coronatesten bij grensovergang, maar wat als je volledig gevaccineerd bent?

Federale politie deze zomer sterker aanwezig op kusttrei­nen en in stations

30 juni De federale politie zal haar aanwezigheid in de stations richting kust en op de kusttreinen deze zomer gevoelig verhogen. Ook de inzet van Securail en stewards zal aanzienlijk worden opgekrikt. Dat heeft minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) woensdag in de Kamer geantwoord op een vraag van Yngvild Ingels (N-VA) over de veiligheidsmaatregelen aan de kust.