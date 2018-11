Forbes zet kerstmarkten van Brussel en Gent bij beste van Europa LH

20 november 2018

18u11

Bron: Forbes 0 Reizen De meeste kerstmarkten openen eind november hun deuren, dus heeft zakenblad Forbes een lijstje gepubliceerd met de mooiste van Europa. Daarin prijst het toonaangevende blad Winterpret in Brussel en de Gentse Winterfeesten.

Elke Europese stad heeft zijn eigen kerstmarkt, maar volgens het magazine zijn er een aantal speciale plekken waar de magische kerstsfeer nog sterker aanwezig is. Naast Zagreb, Helsinki, Luxemburg, Straatsburg en Colmar, Tallinn, Aken en Boedapest moeten kerstfanaten volgens journalist Cecilia Rodriguez ook naar de kerstmarkten van Brussel en Gent afzakken.

“De Belgische hoofdstad heeft een grote ijsbaan, kermisattracties, en klank- en lichtshows op de Grote Markt (uitgeroepen tot werelderfgoed door Unesco), waar de beroemde gebouwen rond het plein dienen als perfecte achtergrond”, zo looft Rodriguez.

Volgens haar is de kerstmarkt van Gent zelfs het best bewaarde geheim van Europa. “Prachtig bewaard gebleven, met meer historisch geklasseerde gebouwen dan elke andere stad in het land, een 12de-eeuws kasteel, grachten en geplaveide straten, is Gent een geweldige plek voor een traditionele kerstmarkt met houten kraampjes met traditionele versieringen en eten, omringd door de geur van glühwein", schrijft ze.

Het is niet de eerste keer dat de Gentse kerstmarkt internationaal opgemerkt wordt. Volgens de krant The Independent zijn de Winterfeesten de meest vernieuwende kerstmarkt van Europa.

De Gentse Winterfeesten starten op vrijdagavond 7 december. Voor Winterpret kan je al vanaf vrijdag 30 november terecht in het Brusselse centrum.