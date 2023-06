FOD Buitenlandse Zaken: “Registreer uw reizen, situatie Vandecasteele benadrukt hoe belangrijk het is”

“Veel Belgen hebben onze hulp nodig”, valt Joris Salden hem bij. Salden is de directeur-generaal van consulaire zaken. “Sommige jaren hebben we tien gevallen die onze hulp nodig hebben. Veiligheid is een gedeelde verantwoordelijkheid. De burger heeft ook een rol.”

Buitenlandse Zaken geeft in totaal zes reistips mee, waarvan de registratietool er een is. In de eerste plaats vraagt de FOD om het reisadvies voor een bestemming na te gaan voor je je koffers pakt. Vervolgens gaat een goede vakantieganger na of zijn paspoort nog geldig is en welke vaccinaties nodig zijn. Ook een goede reisverzekering mag niet ontbreken. Ten slotte is het aangeraden om enkele belangrijke telefoonnummers in een binnenzak te steken, zoals dat van het Belgische consulaat ter plaatse.