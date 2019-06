FlixTrain wil u goedkoper van Brussel naar Parijs laten sporen SVM

17 juni 2019

18u32

Bron: Belga 3 Reizen Het Duitse treinbedrijf FlixTrain wil een treinverbinding starten tussen de stations Brussel-Noord en Paris-Nord. Dat blijkt uit de projecten die ingediend werden bij de Franse spoorregulator Arafer. Vanaf eind volgend jaar mag er op de grote commerciële lijnen concurrentie komen voor de Franse spoorwegen.

De projecten hebben betrekking op de trajecten Paris-Nord - Brussel-Noord, Paris-Bercy - Lyon Perrache, Paris-Bercy - Nice (nachtdienst), Paris-Bercy - Toulouse en Paris-Austerlitz - Bordeaux. Er zijn 25 tussenstops voorzien.

FlixTrain, een variant van het al bekendere FlixBus, is de enige kandidaat voor de vijf lijnen. Bij FlixTrain is te horen dat het niet zal gaan om een aanbod van hogesnelheidstreinen, maar eerder om ‘intercitytreinen’ met lagere prijzen. "Op basis van onze data weten we dat er een grote vraag is naar een goedkoper aanbod op deze lijnen", klinkt het.