FlixBus plant uitbreiding in Verenigd Koninkrijk, Portugal en Marokko

13 februari 2020

13u03

Bron: Belga 0 Reizen FlixBus wil dit jaar binnenlandse netwerken uitbouwen in Groot-Brittannië en Portugal, en rechtstreekse verbindingen tussen Frankrijk en Marokko lanceren. Dat heeft de Duitse busmaatschappij donderdag aangekondigd.

FlixBus heeft al internationale verbindingen die Groot-Brittannië en Portugal aandoen, maar nu zet het bedrijf een stap verder door een netwerk van binnenlandse verbindingen uit te bouwen in die landen. Vanaf dinsdag zal FlixBus ook busritten aanbieden tussen 27 Franse steden en 9 plaatsen in Marokko.

Ook in België biedt het bedrijf al binnenlandse ritten aan, als onderdeel van internationale lijnen. FlixBus vervoerde vorig jaar 62 miljoen mensen in 30 landen, 37 procent meer dan in 2018. De busmaatschappij profileert zich vooral om goedkoop te zijn: naar eigen zeggen geraak je voor 60 tot 80 procent minder geld op een bestemming dan met de trein.

FlixTrain

FlixMobility, het bedrijf boven FlixBus, lanceerde ook treinverbindingen onder de merknaam FlixTrain. Het project ging van start in Duitsland in 2018 en dit jaar wil het bedrijf dat aanbod uitbreiden naar Zweden. FlixTrain wil volgend jaar ook treinen laten rijden vanuit Parijs, onder meer naar Brussel, Lyon en Nice. De beslissing over een lancering daarvan, of niet, zou voor eind maart vallen.