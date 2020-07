Flixbus biedt tal van nieuwe bestemmingen vanuit België aan HAA

01 juli 2020

14u36

Bron: Belga 2 Reizen De Duitse busmaatschappij Flixbus biedt vanaf morgen rechtstreekse ritten aan vanuit België naar nieuwe bestemmingen in het Verenigd Koninkrijk, Luxemburg, Zwitserland en Italië. Daarbij worden uitgebreide hygiëne- en veiligheidsmaatregelen in acht genomen.

Vanaf donderdag 2 juli - morgen dus - verbinden de bussen van Flixbus Brussel, Antwerpen, Brugge, Kortrijk en Gent met meer dan 40 Europese steden, met nieuwe bestemmingen in het Verenigd Koninkrijk, Luxemburg, Zwitserland en Italië. "De huidige dienstregeling naar Nederland en Frankrijk wordt geïntensiveerd, er komen nieuwe trajecten bij en frequenties op bestaande trajecten worden verhoogd", aldus de internationale busvervoerder.

Nieuwe bestemmingen

De nieuwe internationale bestemmingen zijn Londen, Luxemburg, Bazel en Milaan. Daarnaast komen er frequentere ritten uit België naar Rijsel, Parijs en Amsterdam. Er komen ook extra bestemmingen in Nederland, namelijk Nijmegen, Rotterdam, Arnhem en Delft.



Flixbus start morgen ook met vier Britse binnenlandse routes van Londen, naar Bristol, Guildford, Birmingham en Portsmouth.

Hygiënemaatregelen

Het busbedrijf zegt de bussen na elke rit grondig te desinfecteren. De lucht moet vers blijven door frequent te ventileren en de airco-filter regelmatig te vervangen. In- en uitstappen is momenteel enkel mogelijk via de achterdeur. De reizigers kunnen daar hun handen desinfecteren. Ook de ticketcontrole gebeurt contactloos. Reizigers zijn voorts verplicht een mondmasker te dragen en worden gevraagd 1,5 meter afstand te houden aan de halte en bij in- en uitstappen.

