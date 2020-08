Finland laat alleen nog essentiële reizen uit België toe AW

06 augustus 2020

14u32

Bron: Belga 0 Reizen Finland laat vanaf maandag enkel nog essentiële reizen uit België toe. Dat meldt de Finse overheid. Wie toch het land binnenkomt vanuit België, wordt gevraagd 14 dagen in quarantaine te gaan.

Finland neemt nieuwe maatregelen voor reizigers die aankomen uit Nederland, België en Andorra, wegens de toenemende coronabesmettingen in die landen.



Concreet komt België op de lijst van landen waarvoor de grenscontroles weer werden ingevoerd. De Finse grenscontrole zal enkel noodzakelijke reizen toelaten, bijvoorbeeld mensen die terugkeren naar huis of die voor hun werk in Finland moeten zijn.



Eerder nam Finland al dezelfde maatregel voor reizigers uit Oostenrijk, Slovenië, Zwitserland, Frankrijk, Luxemburg en een reeks andere landen.



In Finland is er voorlopig geen sprake van een tweede piek en worden er minder dan 20 nieuwe infecties per dag gerapporteerd. In totaal zijn er 7.528 besmettingen gerapporteerd, waar dat er in België 71.158 zijn.

