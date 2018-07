Extra vliegtuig voor fans Rode Duivels die halve finale WK willen bijwonen na amper 14 minuten uitverkocht Brecht Herman en Nathalie De Bisschop

07 juli 2018

10u55

Bron: Eigen berichtgeving, VTM NIEUWS, belga 0 Reizen De extra vlucht van Brussels Airlines naar Rusland voor de halve finale tussen België en Frankrijk is onmiddellijk uitverkocht. Dat heeft VTM NIEUWS vernomen. Wie toch nog een rechtstreekse vlucht wil boeken, kan dat bij The Aviaton Factory. Rond 16 uur waren ongeveer 140 van de 189 tickets de deur uit. Al de tickets voor de match zelf zijn al uitverkocht.

Het Antwerpse luchtvaartbedrijf chartert speciaal een Boeing 737-800 van TUI voor 189 supporters van de Rode Duivels. Ook Brussels Airlines biedt nog plaatsen aan op hetzelfde vliegtuig. Voor de kwartfinale werd er via het bedrijf ook al een vlucht ingelegd, maar die moest toen worden geannuleerd doordat het geen toestemming kreeg van de Russische autoriteiten om in Kazan te landen. Voor Sint-Petersburg zijn wel alle toelatingen in orde. De vlucht vertrekt maandagavond uit Brussel en keert woensdagochtend terug uit Sint-Petersburg. Een retourticket kost 999 euro. Wie mee wil, moet snel zijn. Mailen kan naar gilbert@travel2sports.be, bellen naar 0475 23 37 07.

Vliegtuigmaatschappij Brussels Airlines heeft een tweede Airbus A330 ingelegd voor de supporters van de Rode Duivels die dinsdag in Sint-Petersburg de halve finale tegen Frankrijk willen bijwonen. Daardoor zullen alles samen 608 fans de verplaatsing met Brussels Airlines kunnen maken, zegt woordvoerster Wencke Lemmes. De verkoop ging deze midddag van start en al na 14 minuten was de vlucht uitverkocht.

"Maximum om plaatsen aan te bieden"

"Vanwege het enthousiasme van de supporters doen we het maximum om plaatsen aan te bieden", zegt Lemmes. De prijs van een ticket voor een van de 'fan flights' bedraagt 699 euro. In de prijs zijn inbegrepen: de vlucht naar Sint-Petersburg, het vervoer met de bus van de luchthaven naar het stadion en, na de wedstrijd, weer terug en de terugkeer naar Brussel.

Er worden twee soorten tickets aangeboden, staat op de website van Brussels Airlines te lezen: dagtickets voor de heen- en de terugvlucht op dinsdag en tickets voor een heenvlucht naar Sint-Petersburg op dinsdag en de terugvlucht vanuit Moskou op donderdag. Ook voor de volgende wedstrijd van de Rode Duivels zal Brussels Airlines supporters naar hun bestemming brengen, rekening houdend met de capaciteitsbeperking door de hoogzomer.

Snel uitverkocht

Voor de kwartfinale tegen Brazilië konden veel supporters die over een kaartje voor de wedstrijd beschikten niet aan een vliegtuigticket naar Kazan geraken. Voor de twee vluchten die Brussels Airlines inlegde, waren de tickets al na een uur uitverkocht. In het stadion was een vijfhonderdtal Belgen aanwezig, tegenover 15.000 tot 20.000 Brazilianen.