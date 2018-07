Extra controle voor visumvrije reizigers draagt bij aan strijd tegen terrorisme en illegale migratie bvb

05 juli 2018

15u01

Inwoners van niet-EU-landen die visumvrij naar de EU kunnen reizen, zullen over een kleine twee jaar op voorhand een online vragenlijst moeten invullen. Het Europees Parlement heeft daarvoor vandaag het licht op groen gezet. De invoering van dat systeem moet helpen in de strijd tegen terrorisme en illegale migratie, omdat de Europese lidstaten dan op voorhand weten wie naar de EU komt.

Het Europees systeem voor reisinformatie en -autorisatie (ETIAS) is gebaseerd op de Amerikaanse ESTA-procedure. Inwoners uit derde landen die geen visum nodig hebben om naar de Schengenzone te reizen, zullen vooraf een reisautorisatie moeten aanvragen en hun persoonsgegevens moeten doorspelen. Dat kost hen 7 euro.

Europese databanken

Die gegevens zullen dan door de Europese databanken worden gehaald. Als daarbij geen alarmbellen afgaan, krijgt de persoon in kwestie automatisch een reisautorisatie doorgestuurd. Die blijft in principe drie jaar geldig.

Duikt de reiziger wel op in één van de Europese databanken, dan zullen de nationale autoriteiten de aanvraag handmatig moeten verwerken en daarna goedkeuren of afwijzen. Dat moet in principe binnen de 96 uur gebeuren.

Het systeem moet vooral bijdragen aan de strijd tegen illegale immigratie, terrorisme en de verspreiding van besmettelijke ziektes, stellen de Europese autoriteiten. De lidstaten moeten de nieuwe regels nog bekrachtigen.

Elk jaar reizen meer dan 30 miljoen personen visumvrij naar de EU. Concreet gaat het om reizigers uit 62 landen, waaronder de VS, Australië en Japan. Het nieuwe systeem moet in 2020 officieel in werking treden.

Positieve reacties

Helga Stevens, die schaduwrapporteur was in het dossier, is tevreden. "Europa doet hier wat het moet doen: de buitengrenzen van de Schengenzone strenger bewaken", aldus het N-VA-europarlementslid. Ook internationale vervoersmaatschappijen kunnen het systeem consulteren. Zo kan een enorme groep passagiers eindelijk gecontroleerd worden."

Ook CD&V-Europarlementslid Ivo Belet is positief. "Dit is een belangrijke stap voor het beschermen van onze buitengrenzen. Zolang we niet weten wie Europa binnenkomt, kunnen we de veiligheid van onze burgers niet garanderen. Dit systeem laat ons toe om personen die een dreiging vormen te identificeren nog voor ze in de EU arriveren." Volgens Belet zal ETIAS reizen naar de EU ook een stuk efficiënter maken. "Nu moeten grenswachten vaak op het moment zelf een beslissing maken over de toegang tot de EU, met de verwachte chaos tot gevolg. Met ETIAS gebeurt dit automatisch en grondig, nog voor de reiziger vertrekt."

Hilde Vautmans van Open Vld vindt het systeem "een grote hulp voor de controlediensten aan de Europese buitengrenzen". "Het is zeer goed dat we hier nu over stemmen. Op die manier garanderen we niet alleen de veiligheid van onze burgers, we zorgen ook voor minder vertragingen aan de grenzen."