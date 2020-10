Experiment met cruises naar ‘nergens’ blijkt populair in Singapore HR

12 oktober 2020

16u55

Bron: ANP 1 Reizen In vijf dagen tijd hebben zeker 6.000 mensen een cruisetocht naar ‘nergens’ geboekt in Singapore. De rederij Genting Cruise Lines organiseert in november en december 23 cruises voor 1.700 personen per boot. Zo'n ‘seacation’ duurt telkens twee of drie dagen.

Donderdag maakte The Singapore Tourism Board bekend dat er als proef cruisereizen aangeboden worden die nergens, dus in geen enkele haven, stoppen. Dat meldt de Straits Times uit Singapore. Sinds maart zijn er geen boten meer uitgevaren vanwege het coronavirus. De telefoon van een van de twee aanbieders, Genting Cruise Lines, staat sinds de aankondiging roodgloeiend. De grote belangstelling overtrof de verwachtingen van de rederij.

Met het nieuwe type reizen kunnen de aanbieders ondanks de reisbeperkingen vanwege de pandemie toch wat verdienen. Het schip zelf is de vakantiebestemming. Aan boord gelden wel coronamaatregelen. Zo moeten gasten afstand houden van elkaar en mondkapjes dragen. Ook ondergaan alle passagiers een coronatest.

Vluchten naar ‘nergens’

Het idee is afgeleid van vluchten naar ‘nergens’ die in Azië erg populair bleken te zijn. Verschillende luchtvaartmaatschappijen boden sinds de uitbraak van het coronavirus vluchten aan, die na het opstijgen en wat uren vliegen weer terugkeerden naar dezelfde luchthaven. Hierdoor hadden de luchtvaartmaatschappijen ondanks het wegvallen van vluchten door de coronacrisis toch een inkomen. De vluchten werden echter snel afgelast nadat er heel wat kritiek gekomen was op de milieu-impact.

Cruises in VS en Australië afgelast

Terwijl Singapore experimenteert met cruises naar nergens, worden ze elders geannuleerd. Cruiseconcern Carnival heeft cruises afgelast die in november vanuit havens in de Verenigde Staten zouden beginnen. Juist in die maand zouden cruisebedrijven weer gaan varen in dat land na een maandenlange stop vanwege het coronavirus. De geplande cruises van het bedrijf die in december uitvaren blijven voorlopig staan.

Het moederbedrijf van onder andere Holland America Line en Costa Cruises heeft ook al cruises afgelast die waren gepland vanuit Australië begin volgend jaar. Carnival liet vorige maand weten 1 miljard dollar te willen ophalen met de uitgifte van nieuwe aandelen. Sinds maart heeft het bedrijf 13 miljard dollar aan financiering opgehaald.

De cruisesector is zwaar getroffen door de coronapandemie en de maatregelen die verschillende landen nemen om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Cruisebedrijven leden daardoor al miljarden dollars verlies. Aan het begin van de wereldwijde uitbraak waren er verschillende cruiseschepen waarop het virus om zich heen greep en die daarom in diverse landen niet aan land mochten.

