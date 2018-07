Excursieboot explodeert: Amerikaanse toeriste komt om op Bahama's mvdb

02 juli 2018

08u54

Bron: NY Post 0 Reizen Bij een explosie op een excursieboot op de Bahama's is zaterdag een Amerikaanse toeriste om het leven gekomen. Eén vrouw verkeert in kritieke toestand, acht anderen liepen lichtere verwondingen op.

De ontploffing gebeurde iets na 9 uur 's ochtends toen de boot voor de kust van de Exuma-archipel voer. Aan boord zaten tien Amerikaanse toeristen en twee Bahamanen.

Op beelden die mensen op een nabijgelegen motorboot maakten, zijn vlammen en grote zwarte rookpluimen te zien. Gewonden sprongen na de ontploffing in het water en werden door boten in de buurt uit het ondiepe water gehaald.

De identiteit van de overledene is nog niet bekendgemaakt. De vrouw die nog steeds in kritieke toestand verkeert, is Stefanie Schaffer, staat te lezen op een crowdfundingpagina. Haar beide benen moesten worden geamputeerd. Haar zus Brooke is zwaargewond, hun moeder en stiefvader raakten lichtgewond. De oorzaak van de ontploffing is nog niet gekend. Vermoedelijk is de benzinetoevoer geëxplodeerd.