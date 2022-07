Even de Wetstraat vergeten: zo doen onze politici het

Piloten van Ryanair leggen opnieuw het werk neer op 23 en 24 juli

Piloten van Ryanair in België en Frankrijk gaan in het weekend van 23 en 24 juli opnieuw staken. Dat bevestigt Didier Lebbe van de christelijke vakbond CNE aan Belga. De piloten voelen zich “miskend” en wachten nog steeds op een salarisverhoging, aldus de vakbondsman. Er zullen naar alle waarschijnlijkheid vluchten worden geschrapt. Het zou in totaal om zo’n 210 vluchten gaan: 180 op de luchthaven van Charleroi en 30 op de luchthaven van Zaventem.

11 juli