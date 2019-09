Evelyne zag vanmorgen reis naar Mexico in het water vallen: “400 euro bijbetaald voor nieuwe vlucht en nu afwachten of hotel in orde is” Koen Van De Sype Sven Ponsaerts

23 september 2019

11u01

Bron: Eigen Berichtgeving 0 Reizen Evelyne Termote uit Drongen bij Gent trok vanmorgen met een klein hartje naar Brussels Airport, in de hoop dat ze met haar partner op vakantie kon vertrekken naar Mexico. Aan de balie van Brussels Airlines kwam er echter slecht nieuws: hun vlucht via Manchester was geannuleerd omdat de aansluitende vlucht naar Cancun door het faillissement van Thomas Cook UK niet meer plaatsvond. Er zat maar één ding op als ze toch wilde vertrekken: omboeken. En extra betalen. En ze was niet de enige die voor die keuze kwam te staan.

“We boekten onze reis via de Duitse vakantiemaatschappij Condor, een dochter van Thomas Cook UK”, doet ze het verhaal vanop de luchthaven. “Toen ik deze week in het nieuws hoorde over de problemen bij Thomas Cook, werd ik al een beetje ongerust. Maar er kwam geen bericht dat onze vakantie niet kon doorgaan en daarom vertrokken we vanmorgen toch gepakt en gezakt naar Zaventem. Om voor 12 dagen op droomvakantie te vertrekken.”

Koude douche

Aan de balie van Brussels Airlines volgde al snel een koude douche. Het koppel kreeg te horen dat de vlucht naar Mexico via Manchester van 9 uur niet doorging. “2 uur voor het vliegtuig zou vertrekken. Een telefoontje naar het hoofdkantoor van Thomas Cook UK leerde ons dat de vlucht inderdaad geannuleerd was”, vertelt Evelyne.





Brussels Airlines vertelde het koppel dat er via Tui eventueel een alternatief mogelijk was, om 10.25 uur. “Die vlucht zou ons zo’n 150 euro per persoon extra kosten”, aldus Evelyne. “Dat is uiteindelijk 400 euro per persoon geworden. Maar het was dat of thuisblijven.”

Voor alle zekerheid belde Evelyne eerst nog met het hotel in Cancun, om te horen of de kamer nog altijd gereserveerd was en er daar geen problemen waren. “We kregen te horen dat alles in orde was. Maar we zullen het pas echt zeker weten als we daar aankomen, vrees ik. Misschien wisten ze het nog niet, dus die verrassing wacht ons nog. Hopelijk komt alles in orde, want de reis heeft ons een kleine 2.000 dollar (1.800 euro, red.) per persoon gekost en daar is vanmorgen al 400 euro bijgekomen. Met een beetje pech kan dit uitmonden in een fikse financiële kater.”

Verzekering

Eveline en haar partner sloten alleen een medische verzekering af, dus via die weg zullen ze niet veel bijstand hoeven te verwachten. Ze belden ook al met het Garantiefonds om te zien of dat iets voor hen kon doen, maar hebben daar nog niemand te pakken gekregen.

Intussen was er wel ook een kleine meevaller. Tui gaf het koppel een gratis upgrade en legt hen nu extra in de watten.

Ook bij Justine Vermeersch (23) en haar vriend Tom Douchi (23) uit Waregem kwam er vanmorgen een domper op de vakantievreugde. Ze keken al maanden uit naar hun allereerste reis samen: 2 weken Orlando en Miami. Ook zij vlogen via Manchester en hadden niets van hun touroperator gehoord over een eventuele annulering. En die kwam er dus wél. Omdat ze al 3.000 euro betaald hadden voor de reis, besloten ze ook een nieuwe vlucht te boeken. “Via Icelandic Airlines raken we vandaag voor 760 euro per persoon alsnog in Orlando. Onze vlucht vertrekt vanmiddag om 14 uur en gaat via Reykjavik in plaats van Manchester. Maar wel 1.520 euro erbij dus… een serieuze slag, zeker als je als jongere prijsbewust op reis hoopt te gaan. Er zijn al traantjes gevloeid.”

De Belgische Eveline Ferrest ziet dan weer mogelijk haar huwelijksreis in het water vallen. Op 5 oktober trouwt ze en twee dagen later vertrekt ze met haar man op droomvakantie. Of dat nog gaat lukken, is momenteel niet duidelijk. Het koppel kijkt al maanden uit naar de reis en heeft er heel lang voor gespaard. Het slechte nieuws hangt nu ook als een donkere wolk boven hun trouwdag.

Maar ook voor mensen die al op hun vakantiebestemming zijn en terugkeren, zit de schrik erin. Sylvie Cools (55) uit Oostende reist vanavond terug naar België na een week met haar vriend en zijn moeder in Egypte. “Voorlopig verloopt alles nog zoals voorzien”, vertelt de West-Vlaamse vanuit de badplaats Hurghada. “Van Thomas Cook hebben we al twee dagen geen reisbegeleider in ons hotel meer gezien, maar de mensen van Skyscanner (een online touroperator die als tussenpersoon fungeert, red.) zijn ons komen verzekeren dat onze vlucht om 19.15 uur zal vertrekken. Al volgt er om 13 uur nog wel een update. Afwachten dus, maar panikeren doen we nog niet.”