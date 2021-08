Eurostar zet meer treinen in na "verdubbeling" boekingen

Frankrijk versoepelt regels coronapas: negatieve test langer geldig

8 augustus De regels voor de coronapas in Frankrijk worden versoepeld. Dat heeft de Franse minister van Volksgezondheid Olivier Véran meegedeeld in een interview dat zondag in de krant ‘Le Parisien’ verschijnt. Zo zal een negatieve test voortaan 72 uur geldig blijven, in plaats van 48 uur.