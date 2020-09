Eurostar-treinen stoppen vanwege coronavirus twee jaar lang niet in Kent SVM

05 september 2020

10u21

Bron: Belga 0 Reizen Tot 2022 zullen de hogesnelheidstreinen van Eurostar niet in het Britse graafschap Kent halt houden. Aan de basis van deze beslissing ligt het coronavirus, laat de Britse openbare omroep BBC weten.

De treinen stopten sinds maart al niet meer in de stations van Ashford en Ebbsfleet. Nu is beslist om dat te verlengen voor de komende twee jaar. Passagiers zullen hun reis moeten aanvangen in St Pancras in Londen.

Volgens Eurostar waren er 90 procent minder boekingen vergeleken met vorig jaar en is de sector te onvoorspelbaar vanwege de maatregelen in de strijd tegen het virus. Eurostar zal ook volgend jaar de dienstverlening beperken en focussen op de belangrijkste routes en bestemmingen. Een Eurostar-woordvoerder zei aan de BBC dat de beslissing niet lichtzinnig is genomen.

