Eurostar rijdt binnenkort mogelijk ook naar Rome en Barcelona avh

05 februari 2020

18u10 3 Reizen Eurostar kondigde deze week een nieuw traject tussen Londen en Amsterdam aan, maar mogelijk houdt het daarbij niet op. Eurostar bekijkt namelijk de mogelijkheden om routes van Londen naar verschillende andere Europese steden te openen. Zo behoren Rome, Barcelona of Lissabon tot de mogelijkheden.

Het nieuwe Eurostar-traject tussen Londen en Amsterdam is duidelijk niet het laatste. Eurostar wil haar netwerk graag uitbreiden met landen zoals Italië, Zwitserland, Duitsland, Spanje en Portugal. Dat verklapte de Britse staatssecretaris voor Transport Grant Shapps.

Momenteel rijdt de Eurostar tussen Londen, Brussel, Parijs, Amsterdam, Rotterdam, Lyon, Marseille en Avignon. Maar binnenkort komen daar mogelijk nog andere grote Europese steden bij. Rome, Barcelona of Lissabon behoren daarbij tot de mogelijkheden. Eurostar plant op langere termijn zelfs lijnen naar Oost-Europese steden. Of we vanuit Brussel op termijn ook naar Rome of Barcelona zullen kunnen rijden, is niet duidelijk.

Een citytrip met het vliegtuig zal wel altijd sneller blijven dan met de sneltrein. Een ritje met de Eurostar van Londen naar Rome, zo’n 2.700 kilometer, zou ruim 11 uur duren. Naar Lissabon (2.200 kilometer) zit je al gauw 9 uur in de trein.

En brexit?

Na de overgangsperiode zal reizen vanuit de EU naar het Verenigd Koninkrijk hetzelfde zijn als naar pakweg de Verenigde Staten- op vlak van paspoortcontrole althans. De Eurostar-terminal in Brussel-Zuid wordt een nieuw grenspunt, waar de douane controle en toezicht zal uitvoeren op binnenkomst en uitgang van de Europese Unie.