Eurostar raadt passagiers van Parijs naar Londen aan reis uit te stellen tot 3 april, in België geen problemen KVDS

28 maart 2019

17u33

Bron: Eigen berichtgeving 0 Reizen Eurostar raadt passagiers die van Parijs naar Londen willen reizen “sterk” aan om hun verplaatsing uit te stellen tot 3 april. Dat zegt het bedrijf op zijn website. Reden zijn acties van de Franse douane, die de dienstverlening verstoren. Het douanepersoneel eist meer mensen en middelen, zeker als Groot-Brittannië de Europese Unie verlaat na de brexit. In België zijn er geen problemen.

“Er staan erg lange rijen aan de douanecontrole in Parijs-Noord en er zijn vertragingen op onze diensten vanuit dit station”, aldus Eurostar. “We raden sterk af om vanuit Parijs te vertrekken in deze periode, tenzij het niet anders kan.”

Afgelast

Vandaag werden al twee treinen afgelast, morgen zijn dat er vier en zondag twee. De problemen zouden tot 3 april duren. Wie zijn reis uitstelt, kan zijn ticket gratis omruilen of terug laten betalen.





In België zijn er geen problemen, aldus woordvoerster Stefanie Van Mierlo. Wie in Brussel op de trein stapt, zal geen hinder ondervinden van de acties van de Franse douane. In Lille bestaat er wel een risico, maar volgens Van Mierlo situeren de problemen zich in de eerste plaats in Parijs-Noord.